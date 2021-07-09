Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Увольнять госслужащих, чьи расходы превышают их законные доходы, планируют в Казахстане

    9 Июля 2021, 11:47

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Агентством РК по противодействию коррупции предложено введение ответственности за необоснованное обогащение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2021 года заявил глава Агентства Марат Ахметжанов.

    По его словам, соответствующие поправки были внесены в Мажилис перед самым завершением работы Парламента.

    «Одной из ключевых новелл поправок станет введение ответственности за необоснованное обогащение. Это является логическим продолжением запущенного с этого года механизма всеобщего декларирования», – сказал он.

    Марат Ахметжанов подчеркнул, что Агентством предложено усилить ответственность госслужащих, расходы которых будут значительно превышать их законные доходы. В этом случае чиновнику грозит штраф или увольнение.

    Как отметил глава ведомства, новелла начнет действовать, когда все население страны будет охвачено всеобщим декларированием. По его словам, это неразрывно связано с принципом «follow the money», то есть «следуй за деньгами», озвученного Главой государства.

    Для этого Казахстан подключается к всемирной системе автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР.

    «С ее помощью мы будем иметь возможность получать сведения о зарубежных счетах и активах. Теперь коррупционеры не смогут прятать деньги за границей», – добавил Марат Ахметжанов.

    Установление ответственности за необоснованное обогащение является одним из ключевых критериев оценки международных экспертов, заключил председатель Агентства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Более 8 трлн тенге доходов поступило в госбюджет – Минфин РК
    Экс-вице-министр Нуржан Альтаев подозревается в получении взяток на $135 тысяч
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка