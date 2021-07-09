Увольнять госслужащих, чьи расходы превышают их законные доходы, планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Агентством РК по противодействию коррупции предложено введение ответственности за необоснованное обогащение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2021 года заявил глава Агентства Марат Ахметжанов.

По его словам, соответствующие поправки были внесены в Мажилис перед самым завершением работы Парламента.

«Одной из ключевых новелл поправок станет введение ответственности за необоснованное обогащение. Это является логическим продолжением запущенного с этого года механизма всеобщего декларирования», – сказал он.

Марат Ахметжанов подчеркнул, что Агентством предложено усилить ответственность госслужащих, расходы которых будут значительно превышать их законные доходы. В этом случае чиновнику грозит штраф или увольнение.

Как отметил глава ведомства, новелла начнет действовать, когда все население страны будет охвачено всеобщим декларированием. По его словам, это неразрывно связано с принципом «follow the money», то есть «следуй за деньгами», озвученного Главой государства.

Для этого Казахстан подключается к всемирной системе автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР.

«С ее помощью мы будем иметь возможность получать сведения о зарубежных счетах и активах. Теперь коррупционеры не смогут прятать деньги за границей», – добавил Марат Ахметжанов.

Установление ответственности за необоснованное обогащение является одним из ключевых критериев оценки международных экспертов, заключил председатель Агентства.