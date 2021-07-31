Увольнение солдат срочной службы завершилось в Вооруженных Силах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году увольнение военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, проходило с 14 июня по 31 июля. За полтора месяца поэтапно из воинских частей и учреждений Вооруженных Сил домой отправились более 6 500 солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Мы гордимся каждым из своих солдат. В течение года в интенсивной боевой подготовке, теоретических и практических занятиях они из робких призывников становятся настоящими воинами, защитниками своей страны. За это время юноши приобретают новый опыт, профессиональные навыки и осваивают новую специальность», – отметил командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Особую гордость, по его словам, командиры испытывают, когда солдаты возвращаются в части для продолжения службы по контракту или поступают в военные учебные заведения.

«В армии они могут быть уверенными в завтрашнем дне, получая стабильную заработную плату, гарантированное жилье, достойное медицинское обслуживание и другие льготы», – поделился командующий.

В связи с санитарно-эпидемиологическими и карантинными ограничениями проводы прошли без торжеств, приглашения родных и близких, но традиционные воинские ритуалы организованы и проведены без изменений. Военнослужащие срочной службы попрощались с боевыми знаменами частей и под звуки военных оркестров прошли по плацу торжественным маршем.

«От имени солдат весеннего призыва 2020 года, выполнивших свой долг, выражаю благодарность командованию части, всем офицерам и сержантам, которые все это время находились рядом, подбадривая и поддерживая нас. Мы гордимся тем, что служили в бригаде имени Халық Қаһарманы Касыма Кайсенова. Увольняясь в запас, могу заверить, что вся наша дальнейшая жизнь пройдет под армейским девизом: «Долг. Честь. Отвага», – обратился к командованию механизированной бригады рядовой Нурдаулет Рамазанов.

На память о службе солдатам вручили фотоальбомы, а родителям отличившихся военнослужащих – благодарственные письма.

Уволенные в запас военнослужащие отправляются домой железнодорожным транспортом. По прибытию они будут поставлены на воинский учет в местные органы военного управления как военно-обученный резерв.