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    Увольнение главы ДГД ЗКО прокомментировали в Минфине РК

    15 Сентября 2021, 17:53

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Заявление об увольнении руководителя департамента государственных доходов Жанболата Тлеулеса по собственному желанию после коррупционного дела в отношении его подчиненного удовлетворено. В Министерстве финансов прокомментировали его увольнение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что Жанболат Тлеулес уволился после коррупции своего подчиненного.

    В Министерстве финансов сообщили, что руководитель ДГД по ЗКО Тлеулес Ж.К. уволен 14 сентября 2021 года из органов государственных доходов по собственному желанию, на основании предоставленного ему права п.15) статье 9 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» (Законом предусмотрено, что государственный служащий имеет право на увольнение с государственной службы по собственному желанию, за исключением случаев рассмотрения его ответственности за коррупционное правонарушение либо за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу).

    «В связи с чем рассмотреть его дисциплинарную ответственность по факту отсутствия противодействия коррупции в вверенном подразделении не предоставляется возможным», - сообщили в ведомстве.

    Отметим, что уволенный Ж. Тлеулес далее сможет работать в других государственных органах.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Отставки Западно-Казахстанская область
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