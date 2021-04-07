Увиденное не передать словами - воспоминания ветерана о погибших воинах на таджикско-афганской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пшихарвском ущелье Таджикистана седьмая сводная рота внутренних войск МВД Республики Казахстан попала в засаду и приняла неравный бой с боевиками из сопредельной стороны. Именно там рота потеряла 17 боевых товарищей, многие получили различные ранения. Среди участников той кровавой перестрелки был Ербол Журунтаев. С 3 марта 1995 года по 1 июня 1995 года он выполнил свой воинский долг на таджикско-афганском участке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ербол Кайноллович родился в 1975 году в поселке городского типа Кызылту Северо-Казахстанской области. Отец – Кайнолла Мухамеджанулы работал крановщиком, а мать Майра Сабыровна – секретарем в сельском совете. В 1977 году с родителями и тремя сестрами Сауле, Гулим и Айжан они переехали в село Абылайхан Щучинского района Кокшетауской области. Глядя на своего дедушку Калижана, который был ветераном Великой Отечественной войны, юноша горел желанием пойти на службу в армии.

В школе Ербол Журунтаев занимался спортом – увлекался боксом, легкой атлетикой, участвовал в соревнованиях по борьбе. В 1993 году, окончив школу, поступил в Щучинский индустриальный педагогический техникум, а осенью был призван в армию.

«На комиссии я изъявил желание служить там, где будет возможность носить спецназовский берет. Та, я попал в воинскую часть 5485 внутренних войск МВД РК города Шымкента. Но заветный берет получить не удалось, судьба распорядилась иначе. Полгода прослужил там, в 1994 году мне предложили нести службу по охране таджикско-афганского участка внешней границы СНГ, и я незамедлительно согласился. Конечно, за 3 месяца службы там случались мелкие перестрелки, но все обходилось без потерь. Мы вернулись в воинскую часть в Шымкенте, а через некоторое время службы снова отправились на границу», - рассказал собеседник.

Самый ужасающий момент в службе Ербола Кайнолловича случился 7 апреля 1995 года. Тишину ущелья нарушили страшные выстрелы противников. В этот день колонна, в которой двигалась 7-ая сводная рота, выехала из кишлака Подкунов, что в районе города Калай-Хумба. Она остановилась, и командир с несколькими офицерами вышли, чтобы найти удобные позиции солдатам для наблюдения. Ербол с ребятами сидели спиной к афганской стороне, когда оттуда раздался истошный крик: «Аллаху акбар!» граната попала в командно-штабную машину связи ведущих переговоры с погранотрядом. Прогремел мощный взрыв.

«В тот момент мы находились в машине. Возле меня были Ербол Бекебаев, Асхат Каналиев, Анатолий Мешков, Канат Едырышев, Канат Галиев и другие. Как только началась атака, мы приняли огонь противника, укрывшись под машину. Все были вооружены. Я стрелял из автомата Калашникова. В самый пик боя ко мне обратился Жанат Жаппаров с УРСН-а, он был ранен в руку, я оказал ему первую медицинскую помощь. Тут неожиданно вражеская пуля попала в Ербола Бекебаева и унесла его жизнь. Вблизи нас находилась машина с боеприпасами, в связи с этим был дан приказ покинуть место и принять новую боевую позицию. Наиболее удачным было укрыться в районе БТР. Здесь мы увидели раненых и убитых. Среди раненых был наш командир взвода лейтенант Кайратбек Сатпаев, а также российские военнослужащие. По возможности оказывали всем помощь. Несмотря на ранения, ребята продолжали вести бой. Время шло так быстро, что я не заметил, как наступил вечер. Я не могу передать словами все увиденное мной. Этот взгляд погибающих и раненых товарищей, дотла сгорающие машины, с грохотом взрывающиеся снаряды. По окончании боя нам предложили вернуться на Родину, но мы решили нести свой воинский долг до конца на таджикско-афганской границе», - вспоминает участник тех трагических событий.

По словам Ербола Журунтаева, он нисколько не жалеет, что стал очевидцем и участником того страшного дня. Но погибли те, кто за время службы стал для него роднее родного. С кем мечтал вернуться домой и обнять матерей. В памяти остались слова сослуживца Каната Едырышова: «Не переживай Ербол, скоро дембель, и мы вместе поедем домой».

А через несколько дней наш герой узнал, что сослуживец скончался от потери крови. Ведь вертолеты с медиками не могли вылететь из-за плохих погодных условий, а также из-за опасности быть сбитыми моджахедами. Как выяснилось потом, наши солдаты дали достойный отпор. Боевики не ожидали ожесточенного сопротивления, которое и им принесло потери.

«После вооруженного столкновения нам доставили оружие, боеприпасы, продукты. Жили в плащ-палатках, кругом горы, пещеры. Мы были постоянно в боевом положении. Дежурили по очереди, охраняли границу, бывали небольшие перестрелки, но без потерь. Застава таила в себе много опасностей, помимо угрозы получить пулю. Змеи, скорпионы, тарантулы кишели под ногами. Отношения между ребятами были дружными, все стояли друг за друга горой. Старались никогда не падать духом, устраивали различные концерты, пели песни», - делится воспоминаниями ветеран.

Родители не были в курсе о том, что их сын участвует в боевых действиях. Однажды по телевизору показывали новостной сюжет, в кадр которого попал Ербол. Увидев это, соседка побежала к родителям домой и судорожно рассказывала, что их сын на войне. Его маме стало плохо, на следующий день она стала звонить в воинскую часть, где сначала ей ответили, что погиб один Ербол, но какой не уточнили (погибшим был тезка - Ербол Бекебаев). Позже все прояснилось.

14 июня 1995 года Ербол вернулся домой живым и здоровым. В этом же году он начал свою службу в Министерстве внутренних дел РК, где прослужил в таких городах как Щучинск, Кокшетау, Аршалы, Малиновка, Акколь. Последним местом службы капитана Журунтаева стал столичный правительственный полк, откуда в 2018 году он вышел на заслуженный отдых.

Сегодня капитан полиции запаса работает в IT школе-лицей имени аль-Фараби города Кокшетау преподавателем начальной военной и технологической подготовки. Со своей женой Сауле воспитывает дочь Жулдыз, которая учится в 7-м классе.

Ербол Журунтаев награжден орденом «За заслуги» (от Российского союза ветеранов Афганистана), медалями «За боевые заслуги», «За особые заслуги», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін» (I, II, III степени), «Участник боевых действий», «За отличную службу в МВД», «Отличник службы Национальной гвардии», юбилейными медалями вывода Советских войск из Афганистана, почетными грамотами и многими другими.

Ербол Кайноллович выражает особую благодарность Главнокомандующему Национальной гвардией и командованию воинских частей за оказываемые почет и поддержку ветеранам локальных войн.