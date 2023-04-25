Уверены в справедливом ценообразовании – Алмасадам Саткалиев о российском газе для Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев уверен в справедливом ценообразовании на российский газ для Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, из транспортировки по территории стран, из доходности, которую производители того или иного продукта вкладывают в базовую себестоимость. Мы понимаем, что цены на газ определяют корпорация «Газпром» и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Правительства.

По мнению главы Минэнерго, при ценообразовании на российский газ будут приниматься во внимание факторы стратегического партнерства между странами, в том числе и экономические параметры.

Ранее компания «Газпром» опровергла заявления Алмасадама Саткалиева о сниженной цене на российский газ для Казахстана в сравнении с Беларусью и Европой.



