Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Уверена, у Евросоюза будет достаточно доз, чтобы в июле привить 70% взрослого населения – У. Ляйен

    25 Апреля 2021, 13:11

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен посетила завод по изготовлению вакцин в бельгийском городе Пуурс, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Главу Еврокомиссии сопровождал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. В беседе с сотрудниками предприятия, которое производит вакцину «Pfizer», высокопоставленные гости поблагодарили их за круглосуточную работу по выпуску вакцины.

    «Они (работники) играют важную роль в достижении нашей цели - охватить вакцинацией 70% взрослого населения к июлю, - сказала У. Ляйен. - Наша кампания вакцинации набирает обороты. Уверена, что у Евросоюза будет достаточно доз, чтобы в июле привить планируемое количество взрослых».

    Предприятие в бельгийском городе Пуурс производит в год 1 млрд доз вакцин компании Pfizer. В этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило увеличение производственных мощностей этого завода еще на 20%. Это решение делает предприятие одним из крупнейших мест по производству медикаментов в Европе.

    Благодаря хорошо организованному производству на заводе в Пуурс, мы можем достичь наших задач по вакцинации к июлю текущего года. И если это будет необходимо, мы можем организовать привитие от опасного вируса детей и подростков, заявила глава Еврокомиссии.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Общество Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и ЕС начинают официальные консультации об облегчении визового режима для граждан РК
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Бракосочетанием на вершине Байтерека отметили День семьи столичные пары
    Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров