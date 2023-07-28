Увеличивается количество рейсов между Казахстаном и Катаром

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации МИИР РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества регулярных международных рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

26-27 июля состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Катара с участием перевозчиков двух стран.

Со стороны Казахстана делегацию возглавил Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, со стороны Катара - Глава Авиационных властей Катара Мохамед Аль-Хаджри.

По итогам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании, который расширяет правовую базу для выполнения рейсов:

- с 7 до 14 рейсов в неделю между городами Астана и Доха с каждой стороны;

- с 7 до 14 рейсов в неделю между городами Алматы и Доха с каждой стороны;

- с 7 до 10 грузовых рейсов в неделю с каждой стороны, включая 5 степень «свободы воздуха».

Тем самым, количество разрешённых частот увеличено с 21 до 38 рейсов в неделю.

На основе достигнутых договоренностей, авиакомпанией «Qatar Airways» до конца текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы-Доха с 1 до 2 раз в день (с 7 до 14 рейсов в неделю).

Также, в середине 2024 года авиакомпания планирует открыть авиасообщение по маршруту Астана-Доха.

В настоящее время авиакомпания «Qatar Airways» на рейсах по направлению в Казахстан в том числе использует широкофюзеляжные воздушные суда типа «Боинг-787 Дримлайнер». В ходе переговоров авиакомпания сообщила, что будет увеличивать использование данных типов воздушных судов на рейсах в Республику Казахстан.

Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Катаром позволит ускорить развитие туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами.