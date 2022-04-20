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    Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Таджикистаном

    20 Апреля 2022, 09:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате совместной работы с авиационными властями Таджикистана увеличивается количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Таджикистаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    Так, таджикская авиакомпания Somon Air, начиная с 25 апреля 2022 года планирует увеличить количество международных рейсов из Душанбе в город Алматы с одного до двух рейсов в неделю на воздушных судах типа Б737. Также казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» планирует с 1 мая т.г. увеличить количество рейсов между городами Душанбе и Алматы с одного до трех рейсов в неделю и с 1 июня т.г. – с трех до четырех рейсов в неделю на воздушных судах типа А320. Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 6 рейсов в неделю. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Таджикистан Авиация
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