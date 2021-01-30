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Увеличивается число регулярных авиарейсов с Россией и Турцией

30 Января 2021, 18:07
Увеличивается число регулярных авиарейсов с Россией и Турцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об увеличении регулярных рейсов с Россией и Турцией рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с 1 до 3 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, а также с Турцией – увеличение на 1 рейс в неделю по маршруту Анталья – Алматы для турецкой стороны», - сообщили в КГА.

Так, после увеличения регулярных рейсов между Казахстаном и Россией с учетом согласования российской стороны авиасообщение будет выполняться по 3 рейса в неделю с каждой стороны по маршрутам Нур-Султан – Москва (2 рейса в неделю) и Алматы – Москва (1 рейс в неделю).

«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», - отметили в комитете.


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