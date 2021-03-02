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    Увеличивается авиасообщение между Нур-Султаном и Ташкентом

    2 Марта 2021, 14:51

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – До 8 рейсов в неделю увеличится авиасообщение между столицами Казахстана и Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасур Чориев в рамках круглого стола «Транспортная дипломатия Узбекистана: международно-правовые основы регионального сотрудничества».

    «Буквально вчера мы договорились с нашими казахстанскими партнерами увеличить количество регулярных авиарейсов между нашими столицами. Ранее между Нур-Султаном и Ташкентом было два рейса, выполняемых каждым из национальных авиаперевозчиков, теперь на паритетной основе будет 4 рейса с каждой стороны, т.е. всего 8 рейсов в неделю», - сообщил спикер.

    По заявлению Ж.Чориева указанные авиарейсы начнут функционировать уже в течение ближайшей недели.

    Кроме того, вице-министр добавил, что недавно выдано разрешение авиакомпании «SСAT» на выполнение регулярных полетов между Актау и Ургенчем.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туризм Транспорт Узбекистан
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