Увеличить затраты на информбезопасность призывают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последнее время участились внешние кибератаки на наши информационные системы. Об этом заявила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время мы стали свидетелями систематических затяжных внешних кибератак на наши информационные системы. Они наносят серьезный урон как отдельным пользователям, так и государству в целом. Нам всем нравятся быстрые победы в сфере цифровизации и новых технологий, но нужно учитывать, что они увеличивают риски остаться незащищенными. При этом должное внимание сфере информационной безопасности уделяется не всегда», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен отметила, что рейтинговые победы в части международных индексов в основном достигнуты за счет приведения в соответствие стандартам законодательной базы. На практике же остается ряд нерешенных проблем.

«Первое, это недостаточная доля затрат на обеспечение информационной безопасности в общей структуре расходов на IT-отрасль. У нас она составляет около 1%, в мире этот процент выше 10», - пояснила Екатерина Смышляева.

Во-вторых, по словам депутата, ограниченные ресурсы регулятора в сфере государственного контроля информационной безопасности. Сегодня более 32 тысяч объектов информатизации контролируют 5 сотрудников министерства. Чтобы хотя бы по 1 разу проверить каждый объект понадобиться 400 лет.

Третье - это кадровый голод. По предварительным оценкам, отрасли необходимо порядка 10 тысяч специалистов при имеющихся 2 тысячах.

Четвертое – это низкий уровень кибергигиены в обществе. Например, согласно мониторингу, 95% инцидентов с утечкой данных происходит при добровольной передаче доступа со стороны пользователей.

Для решения перечисленных проблем мажилисмены считают необходимым:

- увеличить долю затрат на информационную безопасность в общей структуре расходов на цифровизацию и развитие IT-сферы и довести ее до 10%. Это касается всех отраслевых министерств - администраторов информационных систем и частных ресурсов, планирующих работать стабильно и безопасно;

- увеличить объем и число специализаций по информационной безопасности для всех специалистов IT-сферы и ряда инженерных специальностей;

- усилить институт государственного контроля в сфере информационной безопасности, уделить внимание научно-исследовательским работам в данной сфере;

- в рамках государственной информационной политики предусмотреть разъяснительную работу по цифровой грамотности и кибергигиене.

Фото:totalconceptsecurity.com.au