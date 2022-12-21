Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Увеличить вклад креативных индустрий в экономику до 5% в 2025 году намерены в РК

    21 Декабря 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Креативная индустрия сегодня в мире выступает в качестве основного источника новых технологий, новых отраслей, новых материальных благ. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане принята концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы, одной из задач которой является обеспечение занятости креативной и образованной части молодежи через появление крупных отечественных высокотехнологичных крупных компаний и создание новых рабочих мест за счет развития технологического и венчурного предпринимательства», - сказал Алтай Кульгинов.

    Спикер добавил, что креативный сектор позволяет заложить основу поступательному и планомерному развитию креативных индустрий в Казахстане в качестве нового и перспективного источника роста. «Именно креативная индустрия сегодня в мире выступает в качестве основного источника новых технологий, новых отраслей, новых материальных благ и важных для страны экономических преимуществ. В целом креативная индустрия – это превращение результатов изобретательности и творчества в бизнес и экспорт за границу, а также получение доходов», - отметил Алтай Кульгинов.

    В целом, по словам вице-премьера, в нашей стране уже принята нормативная и правовая база и заложен фундамент системного развития креативной индустрии.

    «Именно наличие потенциала создания добавленной стоимости рабочих мест, преимущественно для творческой молодежи, наряду с неизбежно формируемым общественным запросом на создание культурных центров и современных пространств, обуславливает важность сектора креативных индустрий для дальнейшего развития страны. Креативный сектор обладает значительным потенциалом в вопросах развития несырьевого экспорта обеспечение занятости, повышения доходов для населения, особенно среди молодежи. Перед нами стоит задача по увеличению вклада креативных индустрий в экономику страны до 5% в 2025 году», - резюмировал Алтай Кульгинов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК СМИ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какова доля креативной индустрии в структуре ВВП Казахстана
    Свыше 400 комфортных школ построят в Казахстане
    На заседании МВК озвучили меры безопасности в случае распространения коронавируса
    Чувствую только большую ответственность – Алтай Кульгинов о своем назначении
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров