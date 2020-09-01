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    Увеличить в семь раз квоты по программам ЭКО поручил Глава государства

    1 Сентября 2020, 13:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность семейно-демографической ситуацией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предмет серьезной обеспокоенности - семейно-демографическая ситуация. К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

    Глава государства добавил, что прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с соседями по Центральной Азии не утешительные.

    «Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби», надо увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в семь раз», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Демография Общество Послание Президента РК-2020
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