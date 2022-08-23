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    Увеличить турпоток до 9 млн человек намерен Узбекистан в ближайшие пять лет

    23 Августа 2022, 23:50

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Узбекистан в ближайшие пять лет намерен довести количество туристов до 9 млн человек. Об этом сегодня в ходе выступления на церемонии открытия международного туристического центра «Великий шелковый путь» в Самарканде заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще 3-4 года назад количество отечественных и иностранных туристов, посещающих Самарканд, не превышало 500 тыс. человек. В настоящее время благодаря нашим реформам по развитию туризма, усилиям по созданию благоприятного инвестиционного климата количество иностранных туристов, приезжающих в Самарканд, увеличилось в 2 раза», - сказал президент.

    Он отметил, что в ближайшие годы будут приняты меры по увеличению числа иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан. Только новый международный туристический комплекс в Самарканде способен принимать 2 млн туристов в год.

    Президент также анонсировал открытие подобных центров в Бухаре, а затем и во всех регионах страны.

    «В целом, благодаря такой работе, мы доведем количество туристов, которые приедут в нашу страну в ближайшие пять лет, с нынешних 2 млн до 9 млн», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

    Ранее сообщалось, что с начала текущего года более 700 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туризм Узбекистан Мировые новости
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