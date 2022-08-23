Увеличить турпоток до 9 млн человек намерен Узбекистан в ближайшие пять лет

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Узбекистан в ближайшие пять лет намерен довести количество туристов до 9 млн человек. Об этом сегодня в ходе выступления на церемонии открытия международного туристического центра «Великий шелковый путь» в Самарканде заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще 3-4 года назад количество отечественных и иностранных туристов, посещающих Самарканд, не превышало 500 тыс. человек. В настоящее время благодаря нашим реформам по развитию туризма, усилиям по созданию благоприятного инвестиционного климата количество иностранных туристов, приезжающих в Самарканд, увеличилось в 2 раза», - сказал президент.