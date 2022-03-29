Увеличить транспортный потенциал поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений касательно увеличения транспортного потенциала страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь мир активно переходит на транспортировку грузов контейнерами по железной дороге. В особенности это можно наблюдать в направлении Китая и из него. Поручаю Министерству индустрии совместно с АО «КТЖ» в сжатые сроки проработать вопрос перехода на максимальную контейнеризацию грузов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Также, по его словам, необходимо увеличивать пропускную способность транспортной инфраструктуры.

«В этой связи поручаю Министерству финансов совместно с Министерствами национальной экономики, индустрии, фондом «Самрук-Казына» и «КТЖ» проработать вопросы обеспечения финансирования по реализации соответствующих проектов. В первую очередь, это Достык-Мойынты и Обводная станция Алматы», - отметил Премьер.

Он подчеркнул, что из года в год повышается износ подвижного железнодорожного состава. А отсутствие полноценного морского торгового флота не позволяет полностью загрузить морскую логистическую инфраструктуру.

«В этой связи поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно министерствами финансов, национальной экономики, АО «КТЖ» выработать меры поддержки для приобретения и обновления подвижного состава железнодорожного и морского торгового транспорта (паромов)», - поручил глава Кабмина.

Отдельное поручение А. Смаилов дал по строительству дорог.

«В текущем году строительством и реконструкцией будет охвачено 3,6 тыс. километров автодорог республиканского значения. Министерству индустрии совместно с компанией «Казавтожол» максимально использовать строительный сезон и обеспечить открытие движения по всем запланированным 8 участкам», - сказал Премьер.

«Для активного роста транзитно-транспортного потенциала необходимо снижение административных барьеров при пересечении границ. Необходимо активизировать работу по упрощению таможенно-пограничных процедур»,- добавил А. Смаилов.