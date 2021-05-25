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    Увеличить темпы вакцинации поручил Аскар Мамин

    25 Мая 2021, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил акимам и Министерству здравоохранения увеличить темпы вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Индекс репродуктивности вируса составляет 0,95. Занятость больничных коек 33%, реанимационных – 26%. Тем не менее, в «красной» зоне находятся 6 регионов: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

    Глава Кабмина отметил, что на сегодняшний день сделано 3 млн прививок от коронавируса, из них 2 млн человек вакцинировано первым компонентом, вторым компонентом привито почти 1 млн человек.

    «Принимаются меры по пополнению запасов вакцин, увеличению количества прививочных пунктов. С наличием вакцин никаких проблем нет. Расширение прививочной кампании сейчас является самой важной задачей в борьбе с пандемией. Поручаю Министерству здравоохранения и акиматам увеличить темпы вакцинации», - обратился Аскар Мамин.


    «Мобильное приложение «Ashyq» активно используется в сфере услуг. Министерству здравоохранения совместно с Министерством по цифровизации принять оперативные меры по интеграции приложения «Ashyq» с модулем «Вакцинация», паспортом вакцинации в «Egov», - поручил Премьер-Министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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