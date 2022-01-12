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    Увеличить темпы ревакцинации населения поручил Алихан Смаилов

    12 Января 2022, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил увеличить темпы ревакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице, Алматы, Шымкенте и Атырауской области, которые перешли в «красную зону». В «желтой зоне» уже 6 регионов. Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем. Необходимо усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

    Министерству здравоохранения, акиматам Премьер-Министр поручил увеличить количество ПЦР-тестирований, провести оперативный мониторинг и обеспечить готовность медицинских работников, больничных резервных мест, а также достаточность лекарственных средств и медицинских изделий.

    «Также активизировать работу мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому, обеспечения их бесплатными лекарственными средствами. Кроме того, проработать меры по недопущению в аптеках дефицита лекарств», - подчеркнул А. Смаилов

    Алихан Смаилов отметил очень низкие темпы ревакцинации.

    «Поэтому поручаю Министерству здравоохранения и акиматам значительно увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль», - обратился Премьер-Министр страны.

    Пользуясь случаем, Алихан Смаилов выразил искреннюю признательность всем медицинским работникам в сложный момент для страны.

    «В это сложное для страны время они круглосуточно оказывают помощь пострадавшим, спасают жизни раненым. Медики на себе испытали агрессию террористов, захватывавших больницы, автомобили скорой помощи. Уважаемые медицинские работники, спасибо вам за профессионализм и героизм, за готовность в любых условиях оказать помощь населению», - заявил Алихан Смаилов.

    Ранее сообщалось о том, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась в Казахстане.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Минздрав РК Здравоохранение Вакцинация Алихан Смаилов
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