Увеличить темпы работы по ремонту теплосетей в Семее поручил Нурлан Уранхаев

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким области Абай Нурлан Уранхаев посетил объекты теплоснабжения города Семей, проверил состояние тепловых сетей и процесс ремонтных работ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В ходе выезда он посетил участки магистральной тепловой сети от П-1 до П-4, внутриквартальной тепловой сети по улице Селевина, внутриквартальной тепловой сети ЦТП-401, реконструкции внутриквартальной тепловой сети ЦТП-401, магистральной тепловой сети от ТЭЦ-1 до П-1.

«Отопительный сезон приближается, нужно увеличить темпы работы. Еще раз напоминаю, что каждый несет персональную ответственность, чтобы работы были завершены в установленный срок. Население должно быть обеспечено теплом вовремя», - сказал аким.

Глава региона также поручил соответствующим отделам регулярно проводить проверки хода работ на местах.

Подготовка к отопительному сезону находится под личным контролем акима области Абай.