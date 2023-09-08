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    14:02, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Увеличить темпы работы по ремонту теплосетей в Семее поручил Нурлан Уранхаев

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    Фото: gov.kz
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким области Абай Нурлан Уранхаев посетил объекты теплоснабжения города Семей, проверил состояние тепловых сетей и процесс ремонтных работ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В ходе выезда он посетил участки магистральной тепловой сети от П-1 до П-4, внутриквартальной тепловой сети по улице Селевина, внутриквартальной тепловой сети ЦТП-401, реконструкции внутриквартальной тепловой сети ЦТП-401, магистральной тепловой сети от ТЭЦ-1 до П-1.


    «Отопительный сезон приближается, нужно увеличить темпы работы. Еще раз напоминаю, что каждый несет персональную ответственность, чтобы работы были завершены в установленный срок. Население должно быть обеспечено теплом вовремя», - сказал аким.

    Глава региона также поручил соответствующим отделам регулярно проводить проверки хода работ на местах.

    Подготовка к отопительному сезону находится под личным контролем акима области Абай.



    Теги:
    Акимат Абайская область ЖКХ Отопительный сезон Семей
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