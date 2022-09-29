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    Увеличить субсидии на приобретение водосберегающих технологий фермерам предлагают депутаты

    29 Сентября 2022, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Низким уровнем развития орошаемого земледелия в стране возмущен сенатор Рыскали Абдикеров. Проблемы отрасли он озвучил в своем депутатском запросе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации сенатора, в 1990-е годы площадь орошаемой пашни на территории канала имени Каныша Сатпаева, не имеющего аналогов в мире, достигала 80 тыс. гектар, а в настоящее время - лишь 13 тыс. гектар. Тем самым используется лишь 10% имеющихся мощностей. Удивлен депутат и тем, что все это происходит на фоне дефицита воды для орошаемого земледелия в других регионах страны.

    «Самое интересное, что на юге страны недостаточно воды, чтобы заниматься орошаемым земледелием, а в Центральном Казахстане вода есть, но не используется полностью. Вместе с тем, также следует отметить, что в отдельных регионах недостаточно развита и специальная складская инфраструктура по производству плодоовощной продукции. Поэтому, наряду со строгими требованиями к землепользователям по повышению плодородия и продуктивности орошаемых земель необходимо всестороннее усиление поддержки со стороны государства», - сказал Рыскали Абдикеров на пленарном заседании палаты.

    В этой связи, сенатор предложил принять меры, которые позволят полнее использовать мощности канала имени Каныша Сатпаева, восстановить орошаемые земли Карагандинской области, активнее предоставлять аграриям субсидии и льготные кредиты.

    «Прошу предусмотреть увеличение объема субсидий на строительство и приобретение водосберегающих технологий малым фермерам до 80% вместо 50%. Выделить средства на капитальный ремонт и реконструкцию оросительных систем, особенно на ежегодную очистку внутрихозяйственных каналов и коллекторно-дренажных систем. Важно предоставить инвестиционные субсидии и льготные кредиты для стимулирования предпринимателей на строительство специального склада для хранения плодоовощной продукции. Считаю необходимым создать особые условия труда водным специалистам, предусмотрев дополнительные надбавки за работу в сельской местности, а также повысить их подготовку и опыт», - отметил депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Сельское хозяйство Вода
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