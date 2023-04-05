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    Увеличить штрафы за нарушение срока получения паспорта готовности к отопительному сезону намерены в Казахстане

    5 Апреля 2023, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФЛОРМ – Внедрять элементы ВИЭ в систему централизованного теплоснабжения планируют в Казахстане. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, презентуя законопроект «О теплоэнергетике» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект закона предполагает нормы в части повышения энергоэффективности, стимулирования к развитию в случае экономической и технической целесообразности внедрения ВИЭ в систему централизованного теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло), введение инструментов мониторинга отрасли, в том числе в части используемого топлива», - сказал Алмасадам Саткалиев.

    Министр отметил, что согласно Предпринимательскому кодексу, проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов. Однако качественное проведение государственного энергетического контроля с применением проверочных листов невозможно из-за отсутствия правового основания включения в проверочные листы требований по эксплуатации энергооборудования изложенных в паспортах заводов-изготовителей, которые не относится к нормативно правовым актам. Данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния, соблюдения условий эксплуатации и режимов работы энергооборудования энергопредприятий и потребителей.

    «На основании вышеизложенного, Министерством энергетики были подготовлены поправки по усилению функций органа государственного энергетического надзора по которым проведен анализ регуляторного воздействия (АРВ) усилений государственного энергетического контроля. Однако в ходе согласования данные нормы не были поддержаны в полной мере уполномоченным органом в сфере развития предпринимательства», - сообщил Алмасадам Саткалиев.

    Как отметил министр, регуляторный инструмент, согласованный по итогам АРВ, не позволяет осуществлять действенный контроль, направленный на обеспечение безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан.

    Единственным изменением в рамках проекта закона является периодический профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, проводимый не более 1 раза в полугодие на основе системы управления рисками и с применением проверочных листов, который не даст должного эффекта.

    В части теплоснабжения увеличения штрафов за нарушение срока получения паспорта готовности к отопительному сезону и включены новые нормы по привлечению к административной ответственности за:

    - несоблюдение нормативов запасов топлива ТЭЦ и котельными;

    - самовольное подключение к тепловым сетям систем теплоснабжения

    «Текущие поправки в рамках законопроекта, никак не повлияют на повышение энергетической безопасности страны и контрольные функции Комитета атомного и энергетического контроля и надзора не будут усилены», - заключил Алмасадам Саткалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минэнерго РК Отопительный сезон
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