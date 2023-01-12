Увеличить размер госпошлины при утере документа более двух раз в год предлагают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане предлагают увеличить размер госпошлины за выдачу удостоверения личности при обращении для восстановления при его утрате от двух и более раз в год до 1 МРП. Соответствующие поправки, инициированные депутатами, предлагают внести в Налоговый кодекс РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе отмечается, что ежегодно в среднем по вопросу восстановления утерянных документов, удостоверяющих личность, обращается более 350 тысяч человек, из них в связи с восстановлением удостоверений личности – 335 тысяч граждан или 25% от общего количества документированных лиц.

«В этой связи, предлагается увеличить размер госпошлины за выдачу удостоверения личности при обращении для восстановления утраченного удостоверения личности от 2 и более раз в течение календарного года с момента первичной утраты документа – до 1 МРП (3 450 тенге)», - говорится в документе.

Размер госпошлины за выдачу документа, удостоверяющего личность, согласно Налоговому кодексу, сейчас составляет 0,2 МРП, то есть 690 тенге.

«Увеличение госпошлины при повторности переоформления документа будет стимулировать граждан более бережнее относиться к документам, удостоверяющим личность», - отмечается в предлагаемых поправках.

В документе говорится, что из 335 тысяч граждан, оформляющих ежегодно удостоверения личности, в связи с утратой, в среднем 7 806 граждан обращаются более 2 раз в течение года, что указывает на небрежное отношение к документу, удостоверяющему личность, который является собственностью государства. Так, по вопросу восстановления утерянного удостоверения личности от 2 до 5 раз в течение года обратились: в 2019 году – 8 740 человек, в 2018 году – 7605 человек, в 2017 году – 7072 человека.

Акбота Кузекбай



