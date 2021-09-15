Увеличить прожиточный минимум для жилищной программы «Шаңырак» предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить показатель величины прожиточного минимума для участников жилищной программы «Шаңырак» предлагают депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из популярных программ «Отбасы банка» можно назвать проект «Шаңырак». Главным условием которой является то, что доход заявителя не должен превышать 3,7 прожиточного минимума на каждого члена семьи, что исключает возможность участия в программе работников бюджетной сферы», - сказала Айгуль Нуркина, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что согласно поручению Главы государства с начала года заработная плата педагогов выросла на 25%, и в ближайшие три года эта тенденция будет продолжена. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса значительно увеличились доходы медицинских работников, и работников бюджетной сферы.

«В связи с этим считаем необходимым предусмотреть реализацию жилищной программы «Шаңырак» до 2025 года, а также увеличить показатель величины прожиточного минимума для участников программы», - подчеркнула Айгуль Нуркина.