Увеличить производство товарной рыбы до 3 500 тонн к 2025 году планируют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Семинар-совещание по вопросам развития рыбного хозяйства в Жамбылской области, которая сегодня пытается возродить былую славу рыбоводческого региона, прошел в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Участниками мероприятия, проходившего на территории рыбопитомника крестьянского хозяйства «Сандель» Жамбылского района, приняли участие аким области Бердибек Сапарбаев, представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, специалисты научно-исследовательских центров в области рыболовства, компаний по производству кормов для рыб, рыбных хозяйств всего региона.

Отметим, что крестьянское хозяйство «Сандель» занимается аквакультурой с 2005 года. В инкубационном цехе производится до 100 миллионов штук личинок и 10 миллионов штук сеголетки. По словам руководителя хозяйства Дилмурата Хусаин-Ахунова, планируется увеличение производства личинок до 150 миллионов штук и сеголеток до 15 миллионов штук в течение двух лет. Здесь готовятся к проведению реконструкции рыбопитомника, будет

увеличено количество прудов и модернизирован инкубационный цех. Кроме того, будет построен комбикормовый завод.

«Перспективы развития рыбного хозяйства в регионе очень большие, но, к сожалению, нет должного внимания данной сфере экономики, рыбная отрасль в последнее время не только перестала развиваться, но и деградирует, - сказал, открывая встречу, аким области Бердибек Сапарбаев.

По мнению главы региона, необходимо возродить рыбный промысел. Сейчас в регионе в год добывается всего тысяча тонн рыбы, а в советские годы - порядка пяти тысяч тонн. Одной из самых импортозависимых сфер в регионе остается рыболовство.

«В свое время Жамбылская область была одной из крупных производителей рыбы. А сегодня на озере Балхаш вылавливается всего около 700 тонн рыбы, еще 300 тонн получают наши сельхозформирования. Это очень мало. Рыбное хозяйство должно вновь превратиться в одну из важных отраслей экономики. Государство пошло навстречу. Деньги на субсидирование кормов стали выделяться. Но проблемы все еще остались. Выращиванием рыбы в регионе занимаются всего 60 хозяйств, и только пять из них крупные. Объемы промышленной добычи рыбы должны вырасти. Необходимо чтобы к 2021 году рост производства товарной рыбы составил 2 400 тонн, к 2022 году – 3 000 тонн, 2025 – 3 500 тонн», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В пресс-службе акима Жамбылской области напомнили, что с прошлого года впервые за 10 лет сельхозформированиям начали выплачивать субсидии на корма. Так, в прошлом году было выплачено аграриям региона около восьми миллионов тенге субсидий, в этом году объемы финансирования достигнут 10 миллионов тенге.

Ответственным ведомствам глава региона поручил разработать проект развития рыбной отрасли, в котором должны рассматриваться и вопросы развития технологий, повышения уровня знаний, практического опыта аграриев.

В ходе семинар-совещания обсуждались актуальные проблемы развития отрасли и пути их решения. Участники смогли задать интересующие их вопросы, внести свои предложения по развитию отрасли. Так, большинство аграриев сетовали на дефицит воды, настаивали на проведении дноуглубительных работ на реках и озерах. Была озвучена и проблема необходимости поменять сроки выхода рыбаков на промысел.

Бердибек Сапарбаев поручил все озвученные вопросы рассмотреть незамедлительно и по возможности устранить все проблемы, тормозящие процесс развития рыболовного промысла в регионе, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров.



