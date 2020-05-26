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Увеличить производство мяса птицы намерены в Казахстане

26 Мая 2020 11:36
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Увеличить производство мяса птицы намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране будут реализованы 12 проектов бройлерных птицефабрик. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапрхан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве мяса птицы за прошлый год за счет ввода 1 новой птицефабрики и модернизации 5 проектов был обеспечен рост производства мяса птицы на 14% (223 тыс. тонн)», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Тем не менее, по его словам, доля импорта в потреблении составляет 45%.

«Здесь дальше будут продолжены меры по импортозамещению мяса птицы за счет ввода новых мощностей. На средне-срочной перспективе планируется еще реализация 12 проектов бройлерных птицефабрик с мощностью производства 174 тысяч тонн», - отметил министр.

«За счет этих мер, а также полной загрузки мощностей птицефабрик производство мяса птицы будет увеличено в 2,2 раза. Первоначальные инвестиции составят 110 млрд тенге. Будет создано 4,7 тысяч рабочих мест», - добавил глава МСХ.


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Ключевые слова: Минсельхоз, Сельское хозяйство,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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