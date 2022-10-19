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Увеличить производство брендовых алматинских яблок предложил Президент для экспорта

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Октября 2022, 11:47
Увеличить производство брендовых алматинских яблок предложил Президент для экспорта

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Алматинская область обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется. Об этом сказал на встрече с активом области Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«Еще одна острая проблема в регионе – дефицит пастбищ для выпаса населением скота. В этом году в области выявлено 300 тысяч гектаров неиспользованных земель, значительная часть которых – это пастбищные угодья.

Хозяева этих участков добровольно вернули в собственность государства 100 тысяч гектаров земли, из которых 50 тысяч гектаров уже переданы населению. Регион обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется», - сказал Глава государства на встрече с активом Алматинской области.

«Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером.

Соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана   Алматинская область   Сельское хозяйство  
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