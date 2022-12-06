Увеличить потребление рыбы до 134 тысяч тонн в год планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем выращенной рыбы за последние 5 лет в Казахстане увеличился с 3 до 15 тысяч тонн в год. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Структура рынка рыбной продукции за 10 месяцев 2022 года выглядит следующим образом. Выловлено 42,6 тысячи тонн рыбы, выращено 14,1 тысячи тонн, экспортировано 16 тысяч тонн, импортировано 32 тысячи тонн. Точкой роста в развитии рыбной отрасли является именно рыбоводство. С учетом этого в апреле 2021 года Правительством принята Программа развития рыбного хозяйства», - сказал в ходе заседания Правительства Сериккали Брекешев.

Как добавил министр, в результате к 2030 году планируется выращивать до 270 тысяч тонн рыбы в год, увеличить потребление рыбной продукции до 134 тысяч тонн в год, снизить объем импорта с 45 до 25 тысяч тонн.

По информации С. Брекешева, в сравнении с 2020 годом, количество рыбоводных хозяйств увеличилось в 2 раза и достигло 380.

«Объем выращенной рыбы также за последние 5 лет увеличился с 3 до 15 тысяч тонн в год. Планируется создание более одной тысячи новых хозяйств, из которых на сегодня 47 являются наиболее крупными с общим объемом инвестиций около 150 млрд тенге», - проинформировал министр экологии.

Фото: foodnewstime.ru