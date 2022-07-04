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    Увеличить поток иностранных туристов до 1 млн человек планируют в Алматы

    4 Июля 2022, 14:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе будет комплексно развиваться туристическая инфраструктура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам необходимо полноценно использовать туристический потенциал Алматы и Алматинской агломерации в целом. Будем комплексно развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство нового терминала аэропорта, который позволит увеличить пассажиропоток в два раза до 14 млн человек в год, создадим Центр горнолыжного отдыха и экотуризма, а также расширим гостиничный фонд», - отметил аким, представляя общественности проект основных приоритетов Плана развития до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.

    Глава мегаполиса заметил, что для продвижения Алматы как туристической дестинации и повышения качества туристических услуг будет разработан новый бренд города – Discover Almaty.

    «Мы планируем увеличить поток иностранных туристов до 1 млн человек в 2030 году», - добавил Досаев.

    По словам акима города, от горожан поступили предложения по стандартизации системы управления туризма, внедрению цифровых карт, трехъязычных меню и бесплатного Wi-Fi в туристических зонах.

    «Мы согласны с данными предложениями и далее учтем их при разработке Плана развития», - заявил аким.

    В прошлом году сообщалось, что за последние 5 лет в городе увеличилось количество иностранных туристов в 1,4 раза - с 301 тыс. до 435,6 тыс. человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Акимат
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