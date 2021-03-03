Увеличить пособие по уходу за ребенком предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить пособие по уходу за ребенком предлагают депутаты фракции «Народная партия Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством декларируется, что забота о материнстве и детстве – это неотъемлемая часть государственной политики. Рождение ребенка – это один из важнейших этапов жизни женщины, тяжелый и ответственный труд. Женщина выходит в декрет и ухаживает за малышом на протяжении от 1 до 3 лет. В большинстве случаев она не может работать, потому что в возрасте до трех лет, дети нуждаются в постоянном уходе и контроле. Кроме того, в этот период родители сталкиваются с постоянными финансовыми затратами. Если в полной семье в этот период времени работает только отец, то проблемы неполной семьи множатся в разы», - отметила мажилисмен Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Фракция «Народная партия Казахстана» считает, что приоритетом государственной политики должно стать стимулирование рождаемости и создание условий для воспитания здорового молодого поколения, обеспечение семьям с детьми достаточной материальной поддержкой.

«Отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин установлены на первого ребенка в размере от 5,76 МРП (16 801,92 тенге) до 8,90 МРП (25 962 тенге) на четвертого и более детей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком - 16 801,92 тенге, а на содержание одного заключенного из бюджета расходуется порядка 88,5 тысяч тенге в месяц и на весь срок пребывания в исправительном учреждении он обеспечивается охраной, питанием, одеждой, медикаментами. Разница в 5 раз! Кто дороже для страны? Ребенок, который вырастет и станет врачом, учителем, ученым или заключенный – вор, насильник или чиновник-взяточник?!», - подчеркнула Айжан Скакова.

Депутат продолжила, что социальная выплата же в Республике Казахстан по уходу за ребенком действует только до достижения им возраста одного года, а социальная выплата по беременности и родам в связи с потерей дохода рассчитана только на работающих женщин.

В связи с этим депутаты фракции «Народная партии Казахстана» считают справедливым и жизненно необходимым:

· Увеличить пособие по уходу за ребенком до величины прожиточного минимума;

· Установить период оплачиваемого декретного отпуска до 2-х лет, так как это оптимальный возраст для зачисления ребенка в детское дошкольное учреждение;

· Разработать отдельную объективную детскую потребительскую корзину, где рассчитать основные составляющие для полноценного развития ребенка, включая продукты питания, средства гигиены и возможность доступа в центры детского развития.



