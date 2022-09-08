Увеличить пастбища до 418,4 тыс. га планируют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцы обсуждают Послание Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приоритетные задачи Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана обсуждали на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в ходе обсуждения было отмечено, что основной упор в Послании сделан на социально-экономическом развитии страны на ближайшую перспективу. Для повышения благосостояния населения и качественного развития экономики Правительство Казахстана утвердило Общенациональный план.

«Необходимо всем активно включиться в работу по выполнению задач очередного Послания Президента. Управление экономики и бюджетного планирования будет координировать работу по выработке предложений, касающихся новой экономической политики, развития реального сектора экономики региона и бюджетной политики», - отметил глава региона Нуржан Нуржигитов.

Участники совещания обсудили пять приоритетных направлений Послания -развитие экономики, повышение благосостояния населения, стратегические инвестиции, перезагрузка государственного управления, закон и порядок.

Аким области отметил, что важно оказывать поддержку тем предприятиям, которые повышают заработную плату сотрудникам и исполняют налоговые обязательства своевременно и в полном объеме. Управлению предпринимательства необходимо изучить этот вопрос и выработать эффективные предложения. Согласно утвержденному плану развития региона, в 2022 году доля среднего предпринимательства должна быть увеличена на 8,3%.

«Мы обязаны создать условия для увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса. На особом внимании должен быть вопрос увеличения доли лиц, открывших собственное дело после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес»», - сказал глава региона.

Нуржан Нуржигитов напомнил, что в Послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Глава государства поручил выделять земельные участки предпринимателям оперативно и прозрачно.

Также необходимо выявить незанятые или используемые не по назначению земли.

Аким области поручил управлению земельных отношений и районным акиматам принять меры по возврату государственных неосвоенных земель.

Кроме того, до конца года пастбища населенных пунктов должны увеличиться до 418,4 тыс. га за счет земельных участков.

Нуржан Нуржигитов указал на важность поэтапного распределения земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства. Очередникам планируется выдать 3 198 земельных участков.

«Мы уделяем особое внимание обеспечению инженерно-коммуникационной инфраструктуры земельных участков под ИЖС. Тем не менее, на ранее выданных участках до сих пор не начаты строительные работы, часто встречаются такие факты, как продажа участков из одних рук в другие. По этим случаям проводятся проверки», - сказал глава региона.

На совещании обсуждались и такие приоритеты Послания, как развитие реального сектора экономики, стратегические инвестиции в будущее страны, перезагрузка государственного управления, закон и порядок.

В пресс-службе акима области сообщают, что по каждому из направлений даны конкретные поручения ответственным лицам. Также будет разработан региональный план мероприятий для эффективной реализации задач, поставленных в Послании.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.