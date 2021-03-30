Увеличить объем производства социально значимых продтоваров поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил принять меры по стабильному обеспечению поливной водой сельхозпроизводителей в южных регионах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству экологии совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами принять меры по стабильному обеспечению поливной водой сельхозпроизводителей в южных регионах республики, в том числе в долгосрочной перспективе», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Кроме того, глава Кабмина поручил акимам регионов в недельный срок завершить работу по утверждению перечней и норм субсидий.

«Затягивание данного вопроса может повлиять на дальнейшую работу фермеров», - подчеркнул Аскар Мамин.

Также Премьер поручил Министерству энергетики обеспечить поставку необходимого количества дизтоплива для проведения посевных работ согласно утвержденному графику и ценам.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей уделить особое внимание увеличению объема производства социально значимых продовольственных товаров», - заключил Аскар Мамин.