Увеличить объем производства социально значимых продтоваров поручил Премьер-Министр РК
«Министерству экологии совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами принять меры по стабильному обеспечению поливной водой сельхозпроизводителей в южных регионах республики, в том числе в долгосрочной перспективе», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
Кроме того, глава Кабмина поручил акимам регионов в недельный срок завершить работу по утверждению перечней и норм субсидий.
«Затягивание данного вопроса может повлиять на дальнейшую работу фермеров», - подчеркнул Аскар Мамин.
Также Премьер поручил Министерству энергетики обеспечить поставку необходимого количества дизтоплива для проведения посевных работ согласно утвержденному графику и ценам.
«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей уделить особое внимание увеличению объема производства социально значимых продовольственных товаров», - заключил Аскар Мамин.