Увеличить количество проактивных и композитных услуг намерены в «Правительстве для граждан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Адил Кожихов рассказал о задачах корпорации на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас почти все госуслуги можно получить через наши фронт-офисы. Мы выполнили поставленную перед нами задачу и стали единым фронт-офисом государства. Если говорить о задачах, которые мы ставим на ближайшие несколько лет, они понятные и простые», - сказал Адил Кожихов в ходе брифинга в СЦК.

«Министр цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин неоднократно подчеркивал в своих интервью, что один из главных приоритетов министерства - максимально упростить взаимодействие государства и гражданина. Госкорпорация разделяет эти приоритеты и будет стараться их реализовать. Поэтому сейчас мы будем делать упор на увеличение количества проактивных и композитных услуг», - отметил председатель госкорпорации «Правительство для граждан».

По его словам, корпорация ориентируется на автоматизацию процессов, связанных с недвижимостью и земельным кадастром, повышение качества сервиса ЦОНов, внедрение новых форматов обслуживания, направленных на создание комфортных условий для каждого клиента.