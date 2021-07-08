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    Увеличить количество проактивных и композитных услуг намерены в «Правительстве для граждан»

    8 Июля 2021, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Адил Кожихов рассказал о задачах корпорации на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас почти все госуслуги можно получить через наши фронт-офисы. Мы выполнили поставленную перед нами задачу и стали единым фронт-офисом государства. Если говорить о задачах, которые мы ставим на ближайшие несколько лет, они понятные и простые», - сказал Адил Кожихов в ходе брифинга в СЦК.

    «Министр цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин неоднократно подчеркивал в своих интервью, что один из главных приоритетов министерства - максимально упростить взаимодействие государства и гражданина. Госкорпорация разделяет эти приоритеты и будет стараться их реализовать. Поэтому сейчас мы будем делать упор на увеличение количества проактивных и композитных услуг», - отметил председатель госкорпорации «Правительство для граждан».

    По его словам, корпорация ориентируется на автоматизацию процессов, связанных с недвижимостью и земельным кадастром, повышение качества сервиса ЦОНов, внедрение новых форматов обслуживания, направленных на создание комфортных условий для каждого клиента.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цифровой Казахстан Общество
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