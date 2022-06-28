Увеличить количество цифровых документов поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по цифровизации госуслуг в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы всегда будем оказывать поддержку инновационным решениям особенно в сфере предоставления электронных услуг населению. Имеется ряд вопросов требующих внимания. Во-первых, у Министерств сельского хозяйства, высшего образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения и Министерства обороны имеются услуги недоступные в электронном формате, отмечается низкий уровень автоматизации услуг по Министерству иностранных дел. Поручаю Министерству цифрового развития совместно с данными госорганами в трехмесячный срок перевести недоступные госуслуги в электронный формат», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил необходимость масштабировать использование уже реализованных цифровых документов, увеличить их количество и юридическое признание всеми госорганами.

«Также необходимо продумать вопрос безопасности их размещения на разных ресурсах. Поручаю Министерству цифрового развития совместно с центральными госорганами в двухмесячный срок утвердить план по технической реализации данного вопроса. В-третьих, поручаю центральным госорганам и акиматам обеспечить постоянную актуализацию данных, бесперебойную работу информационных систем и своевременность проведения их интеграции. Это повысит эффективность оказания госуслуг. Контроль за Министерством цифрового развития», - подчеркнул Алихан Смаилов.



