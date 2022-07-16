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    Увеличить количество бронированных колесных машин 4х4 планируют в Минобороны РК

    16 Июля 2022, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Руслан Жаксылыков сообщил о планах по приобретению бронированных колесных машин 4х4, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время совместно с ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг» прорабатываются перспективные специальные машины на базе БКМ 4х4. Так, подготовлено и планируется рассмотреть на заседании внутриведомственного совещательного органа (координационный совет) техническое задание на производство машины управления огнем артиллерии. В случае определения БКМ 4х4 производства ТОО «КПИ» в качестве базовой машины, будет рассмотрен вопрос приобретения 18 ед. такой боевой техники», - проинформировал Руслан Жаксылыков в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, с 2016 года для укомплектования подразделений у ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг» приобретено 138 ед. БКМ «Арлан» 6х6, в 2022 году будет поставлено 10 ед. БКМ «Арлан», а в 2023 году планируется поставить еще 20 ед. БКМ «Арлан» с боевыми модулями. То есть, общее количество приобретенных БКМ «Арлан» 6х6 в интересах Вооруженных сил достигнет 168 ед., что в денежном выражении составляет более 82 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия Минобороны РК
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