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    Увеличить финансирование волонтерских проектов в регионах предложила Аида Балаева

    22 Июня 2021, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Местным исполнительным органам необходимо увеличить финансирование волонтерских проектов и расширить возможности поддержки волонтерских инициатив. Об этом сказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила Аида Балаева, главный результат в деле развития волонтерства напрямую зависит от государственных органов.

    «Без сомнения, волонтерство - это бесплатная, добровольческая деятельность. Но и это требует создания условий. Стремительное развитие волонтерского движения связано с достойной поддержкой сегодняшних гражданских инициатив. В этой связи считаем целесообразным возложить на государственные органы ряд задач: Первое, волонтерство – универсальная деятельность, охватывающая все сферы. Поэтому ни один государственный орган не должен оставаться вне дорожной карты на 2021-2023 годы. Во-вторых, необходимо грамотно пропагандировать лучшие волонтерские практики и усилить информационно-разъяснительную работу», - рассказала министр на заседании Правительства.

    Также по словам министра, местным исполнительным органам необходимо увеличить финансирование волонтерских проектов и расширить возможности поддержки волонтерских инициатив.

    «Почти все вопросы, которые поднимают волонтеры, являются социально значимыми. Таким образом, со стороны местных исполнительных органов необходимо создать систему постоянного мониторинга этих вопросов и предусмотреть механизмы их своевременного решения. К республиканской акции «Марафон добрых дел», помимо предпринимателей и организаций, необходимо шире привлекать простых граждан к совершению добрых дел. Ведь цель этого марафона-не только привлечь спонсоров и сделать пожертвования, но и создать общество, в котором душа щедра, совершенна духом, через ежедневные добрые дела», - отметила глава ведомства.

    Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева ранее доложила о реализации Дорожной карты развития волонтерства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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