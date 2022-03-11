Увеличить финансирование весенне-полевых и уборочных работ планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК планирует в 2 раза увеличить финансирование весенне-полевых и уборочных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В ряде СМИ опубликована информация о неготовности фермеров к проведению весенне-полевых работ в связи с недостаточным финансированием. Министерство сельского хозяйства РК по данному вопросу сообщает, что принимаются все необходимые меры по подготовке к качественному проведению весенне-полевых работ, в том числе увеличению финансирования», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, ведомством прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге, что позволит профинансировать дополнительно 1 300 хозяйств.

«В рамках программы «Кең дала» официально поступило 2673 заявок сельхозтоваропроизводителей, на общую сумму 77,6 млрд тенге.

АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» направит до 80 млрд тенге на финансирование по программе форвардного закупа, что выше прошлогоднего уровня в 2 раза. Уже поступило 374 заявки на сумму свыше 66 млрд тенге, профинансировано 176 СХТП на сумму 53,5 млрд тенге.

Что касается обеспечения семенами, то по оперативной информации акиматов областей засыпано 2,3 млн тонн семян, что составляет 100,8 % к плану, из них семян зерновых культур – 2,0 млн тонн (101,3 % к плану), масличных – 89,1 тысяч тонн (96,2 % к плану), кормовых – 15,3 тысяч тонн (80,4% к плану), картофеля – 237,3 тысяч тонн (99,9 % к плану).

Готовность техники составляет 92%, выделено дизтопливо в объеме – 400 тысяч тонн, что на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Акиматы областей завершают мероприятия по определению операторов, которые обеспечат приобретение и доставку дизтоплива с НПЗ в регионы, с последующей реализацией СХТП. В южных регионах уже начаты отгрузки.

Обеспечено финансирование программы субсидирования пестицидов в объеме 29,7 млрд тенге, что позволит 100% обработать посевную площадь», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Планируется внести 659 тысяч тонн удобрений. Договоров на поставку удобрений заключено на объем 226 тысяч тонн, аграриям уже отгружено 56 тысяч тонн удобрений. Запасы на складах сформированы, в том числе импортных удобрений.

«Учитывая вышеизложенное, Министерство сельского хозяйства РК отмечает, что своевременно принимаются все необходимые решения и меры для успешного проведения весенне-полевых работ, готовность аграриев высокая.

Минсельхоз учитывает в своей деятельности сложившуюся не простую ситуацию, связанную с прошлогодней засухой, нарушением логистических цепочек, повышением цен на сырье и продукты, а также обострением геополитической обстановки в мире. Для нивелирования возникающих рисков министерство проводит корректировку своей политики в тесном взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами, представителями бизнеса и общественности», - резюмировали в министерстве.