Увеличить финансирование силовых структур планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя уточнения республиканского бюджета на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

В целом, как отметил министр, в рамках дополнительных расходов порядка 30% переданы в регионы целевыми трансфертами.

«Это 818 млрд тенге, из которых 475 млрд тенге трансферты на развитие. С учетом уточнения регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге или 29,3% от общих расходов», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что на заседаниях Комитетов законопроект по уточнениям в бюджет был подробно рассмотрен.

«Вами отмечены социально важные и приоритетные вопросы. Хотелось бы выразить вам благодарность за проведенную совместную конструктивную работу по рассмотрению законопроекта», - добавил Ерулан Жамаубаев, обращаясь к депутатам.

Ранее сообщалось, что прогноз роста экономики Казахстана снижен до 2,1%.