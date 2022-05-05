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    Увеличить финансирование силовых структур планируют в Казахстане

    5 Мая 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя уточнения республиканского бюджета на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    В целом, как отметил министр, в рамках дополнительных расходов порядка 30% переданы в регионы целевыми трансфертами.

    «Это 818 млрд тенге, из которых 475 млрд тенге трансферты на развитие. С учетом уточнения регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге или 29,3% от общих расходов», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

    Было отмечено, что на заседаниях Комитетов законопроект по уточнениям в бюджет был подробно рассмотрен.

    «Вами отмечены социально важные и приоритетные вопросы. Хотелось бы выразить вам благодарность за проведенную совместную конструктивную работу по рассмотрению законопроекта», - добавил Ерулан Жамаубаев, обращаясь к депутатам.

    Ранее сообщалось, что прогноз роста экономики Казахстана снижен до 2,1%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Экономика Минфин РК Силовые структуры Бюджет Вооруженные силы
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