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    Увеличить финансирование борьбы с COVID намерены в США

    15 Ноября 2022, 10:15

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Белый дом планирует запросить 10 млрд долларов в Конгрессе на борьбу с коронавирусом, прежде чем новоизбранные законодатели начнут работу в январе 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABS News.

    Данную сумму планируют направить на «исследования и разработку вакцин, а также терапевтических средств следующего поколения» от коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний, что было главным приоритетом для администрации Байдена.

    Потенциально это может стать одним из последних шансов для демократов получить дополнительное финансирование на борьбу с пандемией. Однако инициатива скептически рассматривается республиканцами в условиях высокой инфляции в США.

    Кроме того, представители Республиканской партии выражают недоумение заявлением Дж.Байдена в сентябре т.г. о том, что пандемия «закончилась» и намерением потратить миллиарды долларов на борьбу с COVID.

    Последняя попытка демократов в марте т.г. запросить у Конгресса 22,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией не получила поддержки со стороны республиканцев.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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