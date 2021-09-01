Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза поручил Президент

    1 Сентября 2021, 11:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно продолжать работу по диверсификации экономики, расширению номенклатур производимых товаров и географии экспорта. По итогам 2020 года впервые за 10 лет индустриализации план обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли. Среднесрочная цель к 2025 году - увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза до 24 млрд долларов, производительность труда на 30%», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

    Ранее Глава государства поручил подготовить Концепцию управления государственными финансами.

    «Во многом благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии. Это наше серьезное конкурентное преимущество и сейчас важно его не растерять. Однако, в последнее время появилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличиваются дефицит бюджета и трансферты из Национального фонда», - отметил Президент.

    Напомним, сегодня Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Промышленность Экономика Послание Президента-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане