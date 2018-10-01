Увеличить экспорт местной продукции намерены в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопросы государственной поддержки обсудили на заседании Совета экспортеров Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно статистическим данным, прозвучавшим в ходе заседания, внешняя торговля области по итогам 2017 года составила 2 млрд 31 млн долларов, рост на 24,6%.

«По итогам 7 месяцев 2018 года, в сравнение с аналогичным периодом прошлого года, экспорт товаров увеличился почти на 70% и составил 947 млн долларов. Костанай торгует более чем с 90 странами мира, при этом основные страны, куда поставляется наша продукция - Россия (53%), Китай, Таджикистан, Узбекистан, Иран», - сообщил аким области Архимед Мухамбетов.

В развитии экспортного потенциала, по словам главы региона, большую помощь оказывает и АО «Экспортная страховая компания «КазахЭкспорт», председатель правления которой - Руслан Искаков - был приглашен на областной совет для встречи с местными экспортерами. У костанайских компаний была возможность узнать о тех мерах господдержки, которые оказывает «КазахЭкспорт»

«Наша задача состоит в том, чтобы представить финансовые страховые услуги на каждом этапе экспортного цикла. То есть, любое предприятие в тот или иной момент сталкивается с различными проблемами, выходя впервые на внешние рынки. Новые дистрибьютеры не готовы платить им, не доверяют этой компании и зачастую просят продать им товар с рассрочкой платежа. И очень часто бывает, что с нашими компаниями не рассчитываются до конца.

У нас есть продукт, который помогает минимизировать такие убытки, - говорит Искаков. - К примеру, местная компания «Баян Сулу» на протяжении нескольких лет активно развивает свою сеть дистрибьюторов и каждый раз, находя нового покупателя, обращается к нам. Мы всегда предоставляем страховое покрытие. Это позволило компании без потерь развивать свою сеть покупателей за рубежом».

Р. Искаков отмечает, что если уже есть уже запланированные контракты, есть спрос на продукцию, то компания-экспортер может смело обращаться за помощью и финансовой поддержкой в «КазахЭкспорт».

К слову, экспортные достижения костанайского АО «Баян Сулу» и вправду впечатляют. На сегодняшний день продукция «Баян Сулу» востребована и успешно продается в 13 странах. Более 80% экспорта приходится на Россию.

По информации президента компании Тимура Садыкова, за период с 2015 по 2017 годы объем производства и продаж продукции выросли с 31 тысячи до 53 тысяч тонн в год. В том числе экспорт увеличился с 8 400 тонн до 18 200 тонн.

Услугами «КазахЭкспорт» пользуется, как оказалось, и Allur Group. Сотрудничество началось в прошлом году.

«Мы начали сотрудничество с «КазахЭкспорт» в 2017 году. Мы видим заинтересованность и спрос на наши автомобили в России, Центральной Азии. До конца года планируется реализовать 326 единиц авто на сумму более 1,5 млрд тенге. Поддержку от «КазахЭкспорт» мы получили. Ни в одной стране, в которой мы работаем, не могут взять такой риск на себя компании. Это уникальный механизм», - считает председатель правления АО «ГК Allur Group» Андрей Лаврентьев.

Allur Group планирует в следующем году экспортировать 7,5 тысяч автомобилей казахстанской сборки. Если раньше, по словам А. Лаврентьева, это были близлежащие города России, то в этом году автомобили марки JAC будут экспортировать уже в центральные регионы РФ - в Санкт-Петербург, Москву и Западную Сибирь.

«Мы верим, что тенденция роста экспорта казахстанского авто продолжится, это показывали цифры и аналитика», - заключил Лаврентьев.

Аким области А. Мухамбетов дополнил выступления Лаврентьева, и отметил, что если в 2016 году компания выпускала 2-3 тысячи машин, в 2017 году почти 6 тысяч, в этом году - на уровне 11 тысяч авто. В следующем году, как проинформировал глава региона, Allur Group намерена выпустить 25 тысяч машин.

Еще один местный клиент «КазахЭкспорт» - агрохолдинг «Зерновая индустрия». Компания состоит из четырех взаимосвязанных предприятий, осуществляющих полный цикл производства говядины: от выращивания и заготовки кормов до породного преобразования КРС и финального зернового откорма животных. Компания намерена поэтапно увеличивать объемы производства говядины с дальнейшей поставкой продукции на внутренний и экспортные рынки.

По информации генерального директора «Зерновая индустрия» Даулета Ахметкалиева, в июне этого года «Экспортная страховая компания «КазахЭкспорт» и «Аграрная кредитная корпорация» подписали совместный регламент по финансированию заявок ориентированных на диверсификацию экономики путем наращивания объемов производства экспортоориентированной продукции.

«В августе «КазахЭкспорт» совместно с «Аграрной кредитной корпорацией» поддержали наш проект по увеличению действующих откормочных площадей с 8 тыс. до 20 тыс. скотомест единовременного содержания КРС. Финансирование проекта осуществляется по линии «Аграрной кредитной корпорации» в рамках программы кредитования «АгроЭкспорт». «КазахЭкспорт» обеспечил страхование займа», - сообщил Ахметкалиев.

Такой шаг, по словам генерального директора холдинга, позволил увеличить рост производства экспортоориентированной говядины под брендом «Сделано в Казахстане».

«На сегодняшний день продукция нашей компании представлена на экспортных рынках России и Узбекистана. География экспорта казахстанской продукции продолжает расширяться, и мы, в свою очередь, совместными усилиями, должны обеспечить поставки конкурентноспособной продукции», - считает Д. Ахметкалиев.

В заключение заседания Совета экспортеров аким области А. Мухамбетов особо подчеркнул намерения региона по увеличению экспорта продукции местных компаний и обратился к руководству «КазахЭкспорт» с просьбой и в дальнейшем оказывать поддержку костанайским экспортерам.