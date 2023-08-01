Увеличить экспорт бытовой техники на $100 млн планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Потенциал рынка ЕАЭС по бытовой технике составляет 11 млрд долларов США. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В секторе электротехнического машиностроения Alageum Electric производит трансформаторы, полностью обеспечивая потребность внутреннего рынка. Такие предприятия, как «Казэнергокабель», «Евразкабель» поставляют на рынок кабельную продукцию», - сказал Марат Карабаев.

Министр добавил, что еще одним важным направлением сектора машиностроения является производство бытовой техники. В настоящее время компания «Алматы тұрмыстық техника» наладила выпуск электрических плит и духовок под брендом Dauscher (Даушер).

«К примеру, в этом году запланирована реализация проекта по бытовой технике в городе Сарань Карагандинской области. Это не только даст импульс развитию отрасли, но и внесет лепту в возрождение моногорода. Потенциал рынка ЕАЭС составляет 11 млрд долларов США. Потенциал рынка Казахстана по бытовой технике составляет 1,2 млрд долларов США. При реализации проектов планируется обеспечить внутренний рынок продукцией на 250 млн долларов США и увеличить экспорт на более 100 млн долларов США», - резюмировал Марат Карабаев.

Также Марат Карабаев остановился на развитии секторов нефтегазового и горнометаллургического машиностроения.

«В секторах нефтегазового и горнометаллургического машиностроения есть мощности по выпуску насосов и компрессоров, клапанов, запорной арматуры, гидравлического и пневматического оборудования, однако отсутствие заказов от недропользователей сдерживает потенциал предприятий», - сказал Марат Карабаев.

По его словам, в закупках недропользователей (ТПИ и УВС) товары машиностроения занимают 54%. С 2019 по 2022 год объем закупок товаров машиностроения увеличился на 8% (с 916,1 млрд тенге до 990 млрд тенге), при этом доля местного содержания уменьшилась с 12,6% до 9,9%.

По итогам прошлого года общий импорт нефтегазового и горнометаллургического машиностроения достигает 1,6 и 1,1 млрд долларов США.

«Для исправления ситуации нами начата работа по изменению законодательства. Основным направлением развития данных секторов будет сфокусировано на инструментах долгосрочных офтейк-контрактов, договоров с крупными игроками нефтегазового сектора и недропользователями ТПИ с условиями выполнения встречных обязательств», - подчеркнул Марат Карабаев.