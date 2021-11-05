Увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности планируется до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности до 23 %. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках направления «Индустриально-инновационное развитие» определены две ключевые задачи: технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности, а также увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности. Для решения первой задачи предусматривается реализация комплексных мер, направленных на возмещение затрат предприятий на приобретение и внедрение новых технологий, монтаж оборудования и пусконаладочных работ, а также на повышение квалификации, закуп технологического оборудования и улучшение условий кредитования, в том числе лизинг», - отметил министр на брифинге в СЦК.

По его словам, до 2025 года планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии, с 7 до 23%.