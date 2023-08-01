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    Увеличить долю экспорта машиностроительной продукции на рынке ЕАЭС призвал Алихан Смаилов

    1 Августа 2023, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объем производства в машиностроении вырос в три раза и превысил 3 трлн тенге. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Машиностроение является высокотехнологичной отраслью промышленности и затрагивает все сектора экономики. За 5 лет (2017-2022 гг.) доля машиностроительной отрасли в экономике страны увеличилась в 1,5 раза. Объем производства вырос в три раза и превысил 3 трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов.

    Только за прошлый год в отрасль привлечено свыше 470 млн долларов иностранных инвестиций.

    «Еще имеется большой потенциал для развития отечественного машиностроения. Внутренний рынок обеспечивается отечественным производством всего на 13%. Импорт составляет 20 млрд долларов. Есть значительные возможности для экспорта нашей продукции. К примеру, общий объем импорта машиностроительной продукции стран Евразийского экономического союза за 2021 год составил 141 млрд долларов. Мы можем увеличить свою долю на этом рынке», - отметил Алихан Смаилов.

    Ранее сообщалось, что доля машиностроения в структуре экономики Казахстана занимает 1,5%, а в обрабатывающей промышленности – 13%. Также большой акцент уделяется новым проектам. До 2028 года запланирована реализация 151 проекта на 1 трлн 700 млрд тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Транспорт ЕАЭС Алихан Смаилов Автопромышленность Авто
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