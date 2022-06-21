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    Увеличить доходы 1 млн казахстанцев намерено Правительство

    21 Июня 2022, 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане имеется потенциал повышения производительности труда в экономике через переток работников из низкопродуктивных в более высокопроизводительные сектора экономики. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Механизмы перенастройки экономики в пользу высокопроизводительных секторов определены в программных документах стратегического планирования, так как повышение роста производительности труда является основным фактором качественного развития экономики», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в Национальном плане развития РК до 2025 года указано, что одним из принципов формирования новой модели развития РК являются рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики.

    Для реализации Национального плана утверждены 10 национальных проектов, приоритетами которых являются дальнейшее укрепление стабильности и конкурентоспособности экономики, повышение качества жизни населения.

    В частности, национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» направлен на индустриально-инновационного развитие, развитие нефтегазохимического и энергетического комплексов, геологической отрасли, а также продвижение несырьевого экспорта.

    «В результате принятых мер в 1,5 раза увеличится производство продукции обрабатывающей промышленности, производительность труда в экономике вырастет в 1,2 раза. Реализуется Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы, в рамках которого будет обеспечено увеличение производительности труда в сельском хозяйстве до 6,2 млн тенге на одного занятого, увеличение экспорта продукции АПК до 6,6 млрд долларов США с доведением доли переработанной продукции до 70%, 2-х кратное повышение заработной платы работников сельского хозяйства в 2025 году. Это приведет к увеличению доходов 1 млн граждан», - поделился планами Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
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