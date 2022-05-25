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    Увеличить акцизы на сигареты и изделия с нагреваемым табаком намерены в РК

    25 Мая 2022, 12:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, в рамках ЕАЭС приняты обязательства по гармонизации (сближению) ставок акцизов на табачную продукцию. В 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро», - сказал Алибек Куантыров, представляя законопроект по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

    Министр пояснил, что во исполнение обязательств предлагается поэтапное увеличение акцизов на сигареты.

    «Наряду с этим, предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком», - добавил Алибек Куантыров.

    Министр также отметил, что Глава государства поручил оказать помощь бизнесу по возмещению ущерба, причиненного во время январьских событий. В ходе этой работы возникают вопросы по налогообложению.

    «Поэтому, в целях избежания возникновения у предпринимателей налогового обязательства по полученной сумме возмещений, предлагаются нормы по урегулированию данных вопросов», - резюмировал Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мажилис Налоги Миннацэкономики
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