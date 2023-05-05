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    Увеличился размер штрафов за правонарушения на особо охраняемых территориях РК

    5 Мая 2023, 16:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Увеличен размер штрафов, налагаемых на тех, кто незаконно косит траву, выпасает скот и мусорит на заповедных территориях. Об этом на брифинге с участием представителей СМИ сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения экологической ответственности на особо охраняемых природных территориях внесены изменения и дополнения в кодексы об административных правонарушениях Республики Казахстан. В частности, повышены штрафы за незаконное скашивание и выпас скота, загрязнение лесов отходами, нарушение порядка пребывания на особо охраняемых природных территориях. Также внесены соответствующие изменения в налоговый кодекс, предусматривающие возможность взимания платы с легковых автомобилей за въезд на особо охраняемые природные территории», — сказал Данияр Тургамбаев.

    По словам спикера, Казахстан совместно с Программой развития ООН вносит ряд изменений в национальные стандарты в сфере туристических услуг. Это будет способствовать уменьшению деятельности человека против природы.

    При этом Данияр Тургамбаев сообщил, что в 2022 году людей, нарушивших правила на территории национальных парков, оштрафовали на 640 млн тенге.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году нарушителей правил на территории национальных парков оштрафовали на 640 млн тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Туризм Общество
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