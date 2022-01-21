Увеличился объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС в январе-ноябре 2021 года вырос на 34,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«Объем внешней торговли товарами в январе-ноябре 2021 года составил 752 млрд долларов США, в том числе экспорт – 465,9 млрд долларов США, импорт – 286,1 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 42,5%, импорт – на 22,8%. В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем – ноябрем 2020 года экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС из Беларуси увеличились на 50,3%, из России – на 45,4%, из Казахстана – на 23% и Армении – на 16,3%», - сообщили в ЕЭК.

Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42,2% экспортных поставок) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (28,6%). Среди стран в импорте на рынок Союза лидируют Китай и Германия.



