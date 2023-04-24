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    Увеличился объем торговли Евросоюза с третьими странами

    24 Апреля 2023, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил об увеличении товарооборота стран Евросоюза с третьими странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы наблюдаем увеличение объемов торговли с третьими государствами. По каким товарам увеличился этот объем? Растет объем торговли товарами, ранее экспортировавшимися в Россию. Раньше такого не было. Эти товары не экспортировались в третьи государства в таких объемах. Кроме того, с увеличением экспорта этих товаров в третьи государства, увеличивается экспорт этих товаров из третьих стран в Россию», - сказал Дэвид О'Салливан на пресс-конференции в офисе представительства ЕС в Казахстане.

    Спикер также напомнил, что с таким же визитом он побывал в нескольких странах, таких как Турция, Объединенные Арабские Эмираты.

    «Конечно, увеличение объемов (экспорта в Россию из третьих стран - прим. ред) не является доказательством обхода санкций. В качестве специального представителя по санкциям я обязан посетить эти третьи государства, чтобы обсудить эту ситуацию, выслушать ответ этих государств, а затем вместе искать пути решения возможных проблем», - отметил он.

    «В мае я поеду в Сербию, Грузию, Армению. В заключении по этим командировкам не принимается никакого политического решения. Это поездки, которые происходят в рамках моей деятельности в качестве специального представителя по санкциям», - добавил Д. О’Салливан.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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