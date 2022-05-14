Увеличилось число жертв ДТП в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пострадавший в результате ДТП с автобусом в Жамбылской области скончался в реанимации, сообщили в акимате региона. Число жертв происшествия увеличилось до трех, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 мая в 09:30 один пациент в отделении реанимации умер. Состояние второго больного тяжелой степени. Состояние больного, доставленного санитарной авиацией в Таразскую городскую многопрофильную больницу, также тяжелой степени», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадавшие граждане Узбекистана доставлены на родину.

12 мая в 15:46 в Жуалынском районе Жамбылской области, на 571 км автодороги Алматы – Ташкент, произошло дорожно-транспортное происшествие: опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Республике Узбекистан.

В результате происшествия двое скончались на месте, 17 человек с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Жуалынского района.

Всего в салоне находился 51 человек, из них 46 - граждане Республики Узбекистан.

В департаменте по ЧС Жамбылской области функционировал телефон «горячей линии», силами местных исполнительных органов на базе Дома культуры был организован эвакопункт и горячее питание.



