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    Увеличилось число жертв ДТП в Жамбылской области

    14 Мая 2022, 19:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пострадавший в результате ДТП с автобусом в Жамбылской области скончался в реанимации, сообщили в акимате региона. Число жертв происшествия увеличилось до трех, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 мая в 09:30 один пациент в отделении реанимации умер. Состояние второго больного тяжелой степени. Состояние больного, доставленного санитарной авиацией в Таразскую городскую многопрофильную больницу, также тяжелой степени», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что пострадавшие граждане Узбекистана доставлены на родину.

    12 мая в 15:46 в Жуалынском районе Жамбылской области, на 571 км автодороги Алматы – Ташкент, произошло дорожно-транспортное происшествие: опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Республике Узбекистан.

    В результате происшествия двое скончались на месте, 17 человек с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Жуалынского района.

    Всего в салоне находился 51 человек, из них 46 - граждане Республики Узбекистан.

    В департаменте по ЧС Жамбылской области функционировал телефон «горячей линии», силами местных исполнительных органов на базе Дома культуры был организован эвакопункт и горячее питание.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жамбылская область ДТП Узбекистан Регионы
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