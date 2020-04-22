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    Увеличилось число заболевших коронавирусом курсантов Академии погранслужбы КНБ в Алматы

    22 Апреля 2020, 17:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Число заболевших курсантов Академии пограничной службы Комитета национальной безопасности в Алматы увеличилось до 67, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такую цифру в ходе онлайн-брифинга озвучил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

    Ранее сообщалось, что в Алматы коронавирусной инфекцией заболели курсанты академии пограничной службы КНБ. Вначале коронавирусом заболели 14 курсантов Академии пограничной службы КНБ. Позже по итогам проведенных анализов их количество выросло.

    Самой большой же категорией заболевших в Алматы являются медицинские работники – 383 человека.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Вузы Минздрав РК Здравоохранение КНБ Коронавирус в РК
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