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    Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы

    8 Ноября 2022, 16:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в результате ДТП с автобусами в больницы города доставлены 17 человек с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В больницы города было доставлены 17 человек с различными травмами. В целом в результате аварии пострадали 19 человек, один отказался от медицинской помощи. Один пострадавший умер до приезда скорой помощи», - уточнили в пресс-службе УОЗ.

    Ранее сообщалось, что в Алматы на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана столкнулись дав автобуса. Полиция проводит расследование.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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